Подготовьте речь агитационного характера. На любую тему. Более 80 слов
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Подготовьте речь агитационного характера. На любую тему. Более 80 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умный добрый вежливый глупый хороший
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