В классе 25 учеников ,только трое из них рисуют акварелью . Какая часть учеников класса делает рисунки акварелью.

Математика

В классе 25 учеников ,только трое из них рисуют акварелью . Какая часть учеников класса делает рисунки акварелью.

Автор: Гость