В классе 25 учеников ,только трое из них рисуют акварелью . Какая часть учеников класса делает рисунки акварелью.
Математика
В классе 25 учеников ,только трое из них рисуют акварелью . Какая часть учеников класса делает рисунки акварелью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25÷3=7.2 7.2 часть класса рисуют акварелью
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