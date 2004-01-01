Запишите уравнение электролитической диссоциации: а) сульфата калия, б) нитрата м??гния, в) гидроксида калия
Химия
Запишите уравнение электролитической диссоциации: а) сульфата калия, б) нитрата м??гния, в) гидроксида калия
Ответ(ы) на вопрос:
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K2SO4=2K(+)+SO4(-2) Mg(NO3)2=Mg(+2)+2NO3(-) KOH=K(+)+(OH(-) диссоциация процесс обратимый
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