Вставте пропущенное слово Талию предворительно_______________ При измерении фигуры с??нтиметровую ленту не следует___________или___________ Сначало снимают мерки______и_________,затем мерки_______
Технология
Вставте пропущенное слово Талию предворительно_______________ При измерении фигуры с??нтиметровую ленту не следует___________или___________ Сначало снимают мерки______и_________,затем мерки_______
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Опоясывают шнурком 2.натягивать и ослаблять 3.обхватов и ширины, затем мерки длинн
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