Расскажите о государственной службе Державина. Почему она не могла быть для него ??спешной? помогите плиз

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За прославление Царицы Екатерины ІІ в оде "Фелица" был пожалован должностью наместника Олонецкой губернии, но из-за конфликта с местными властями, пробыл на этой должности лишь год.Такая же история была и в Тамбовской губернии, куда его назначили губернатором, за недолгий срок губернаторства поэт проявил себя непримиримым противником различных злоупотреблений со стороны чиновников. Привыкший говорить правду в лицо, Д. нажил себе немало врагов и на должности кабинет-секретаря Екатерины ІІ, за это его уволили с поста.