Помогите пожалуйста решить.4.169
Математика
Помогите пожалуйста решить.4.169
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14+4=18(км в час)-по течению 2)90:18=5(часов)-по течению 3)14-4=10(км в час)-против течения 4)90:10=9(часов)-против течения Ответ:5 часов,9 часов.
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