Найдите значение выражение 1/2 + 1/3 + 1/5 2/5 + 7/15 +1/3 вычислите разность:1/2 - 1/7, 1 - 2/9, 1 1/3 - 1/2

Гость: Гость:

1)1/2+1/3+1/5=(1/2(умножаем на 3) + 1/3 (умножаем на 2))+1/5=3/6+2/6+1/5= 5/6(умножаем на 5)+1/5(умножаем на 6)=25/30+6/30=31/30= 1 1/302)2/5(умножаем на 3)+7/15+1/3(умножаем на 5)=6/15+7/15+5/15=18/15=1 3/15= 1 1/5 =(для 6 класса) 1,23)1/2(умножаем на 7)-1/7(умножаем на 2)=7/14-2/14=5/144)1-2/9=9/9-2/9=7/95)1 1/3(дробную часть умножаем на 2)- 1/2(умножаем на 3)=1 2/6- 3/6= 8/6 - 3/6= 5/6