Помогите с сочинением-описанием Дом который украшает нашу улицу 1.Где он находи??ся? 2.Как он выглядит? 3. Как называется? 4.Как он выглядит в разное время года? 5.Что украшает дом?

Гость: Гость:

Дом который украшает улицу-это самый скромный дом.Во время дня он светлый как никогда-ночью же он скрывается темнотой сливаясь со всем в округе.Он может сочетаться со всем.От маленького домика до самого роскошного.У него не обязательно должен быть сад гараж и т.д.Главное удобство в домике.Чаще всего там живут самые тихие люди.Самое главное в доме-это его скромность.