Помогите с сочинением-описанием Дом который украшает нашу улицу 1.Где он находи??ся? 2.Как он выглядит? 3. Как называется? 4.Как он выглядит в разное время года? 5.Что украшает дом?
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Помогите с сочинением-описанием Дом который украшает нашу улицу 1.Где он находи??ся? 2.Как он выглядит? 3. Как называется? 4.Как он выглядит в разное время года? 5.Что украшает дом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом который украшает улицу-это самый скромный дом.Во время дня он светлый как никогда-ночью же он скрывается темнотой сливаясь со всем в округе.Он может сочетаться со всем.От маленького домика до самого роскошного.У него не обязательно должен быть сад гараж и т.д.Главное удобство в домике.Чаще всего там живут самые тихие люди.Самое главное в доме-это его скромность.
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