Из какой страны пришло слова "Галерея"?
Русский язык
Из какой страны пришло слова "Галерея"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из франции, собственно галерея там первая и была
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Представьте себе что вы познакомились с зарубежным сверстником который проявляе?? живой интерес к истории России ее культуре вас порекомендовать пр...
История
Расположите события в хронологической последовательности ответ внесите в таблицу в виде последовательности букв а) постройка пирамиды Хеопса б...