Опредилите границы предложений. спишите ,вставляя пропущенные знаки препинания в конце предложений. подчеркните грамматическую основу в каждом предложении. Раннее утро просёлочная дорога прошли машины с хлопком торопятся с новы...

Русский язык

Опредилите границы предложений. спишите ,вставляя пропущенные знаки препинания в конце предложений. подчеркните грамматическую основу в каждом предложении. Раннее утро просёлочная дорога прошли машины с хлопком торопятся с новым урожаем на хлопковый пункт недалеко работает хлопкоуборочная машина кругом кусты хлопчатника с белыми коробочками.

Автор: Гость