Опредилите границы предложений. спишите ,вставляя пропущенные знаки препинания в конце предложений. подчеркните грамматическую основу в каждом предложении. Раннее утро просёлочная дорога прошли машины с хлопком торопятся с новы...
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Опредилите границы предложений. спишите ,вставляя пропущенные знаки препинания в конце предложений. подчеркните грамматическую основу в каждом предложении. Раннее утро просёлочная дорога прошли машины с хлопком торопятся с новым урожаем на хлопковый пункт недалеко работает хлопкоуборочная машина кругом кусты хлопчатника с белыми коробочками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раннее утро. Просёлочная дорога. Прошли машины с хлопком. Торопятся с новым урожаем на хлопковый пункт. Недалеко работает хлопкоуборочная машина. Кругом кусты хлопчатника с белыми коробочками. Утро-подлеж., Дорога-подл., Машины (подл.) прошли (сказуемое), Пункт (подл.) торопятся (сказ.), Машина (подл.) работает (сказ.), Кусты (подл.).
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