"Необходимо ли совершать ошибки чтобы найти правильный путь?" Сочинение

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"Необходимо ли совершать ошибки чтобы найти правильный путь?" Сочинение
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю да т. к . правильный путь находится не сразу а с учётом всех ошибок
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