От 1 до 23 составить равенства
Математика
От 1 до 23 составить равенства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22+1=23 20+2=23 23-3=20 и так далее по такому же принцепу
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