Хана журнагына сойлем курастыру
Қазақ тiлi
Хана журнагына сойлем курастыру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биздин калада кымызхана ашылды.Онда асханадагыдай тамактар ет,сирне ,мантыга тапсырыс бере аласын.
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