Подчеркни в каждом предложении грамматическую основу из последнего предложения ??ыпиши сказуемое рядом Напиши его звуковое обозначение .солнце выглянуло из-за облаков .заиграла яркими красками притихший осенний лес. тропинка пе...
Русский язык
Подчеркни в каждом предложении грамматическую основу из последнего предложения ??ыпиши сказуемое рядом Напиши его звуковое обозначение .солнце выглянуло из-за облаков .заиграла яркими красками притихший осенний лес. тропинка петляла среди ярких рябин. целые стаи дроздов возились в ветвях деревьев.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 подл солнце.сказ выглянуло.2подл лес.сказ заиграла.3 подл тропинка.сказ петляла.4 подл стаи.сказ возились
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