Подчеркни в каждом предложении грамматическую основу из последнего предложения ??ыпиши сказуемое рядом Напиши его звуковое обозначение .солнце выглянуло из-за облаков .заиграла яркими красками притихший осенний лес. тропинка пе...

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Подчеркни в каждом предложении грамматическую основу из последнего предложения ??ыпиши сказуемое рядом Напиши его звуковое обозначение .солнце выглянуло из-за облаков .заиграла яркими красками притихший осенний лес. тропинка петляла среди ярких рябин. целые стаи дроздов возились в ветвях деревьев.

Автор: Гость