Решите задачу Дано : 7 частей кофе. 6 частей цикория 5 частей желудей 2 части кашт??нов это все - кофейный напиток 1 пачка - 200 г кофе и цикорий - 26 кг Сколько пачек ?
Математика
Решите задачу Дано : 7 частей кофе. 6 частей цикория 5 частей желудей 2 части кашт??нов это все - кофейный напиток 1 пачка - 200 г кофе и цикорий - 26 кг Сколько пачек ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+6=13 частей цикория и коффе 26/13=2 кг одна часть 7+6+5+2=20 частей всего 20*2=40 кг всего 40кг = 40000 грамм 40000/200=200 пачек ответ 200 пачек
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