Решите задачу Дано : 7 частей кофе. 6 частей цикория 5 частей желудей 2 части кашт??нов это все - кофейный напиток 1 пачка - 200 г кофе и цикорий - 26 кг Сколько пачек ?

Математика

Решите задачу Дано : 7 частей кофе. 6 частей цикория 5 частей желудей 2 части кашт??нов это все - кофейный напиток 1 пачка - 200 г кофе и цикорий - 26 кг Сколько пачек ?

Автор: Гость