Решите задачу Дано : 7 частей кофе. 6 частей цикория 5 частей желудей 2 части кашт??нов это все - кофейный напиток 1 пачка - 200 г кофе и цикорий - 26 кг Сколько пачек ?

Математика
Решите задачу Дано : 7 частей кофе. 6 частей цикория 5 частей желудей 2 части кашт??нов это все - кофейный напиток 1 пачка - 200 г кофе и цикорий - 26 кг Сколько пачек ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+6=13 частей цикория и коффе 26/13=2 кг одна часть 7+6+5+2=20 частей всего 20*2=40 кг всего 40кг = 40000 грамм 40000/200=200 пачек ответ 200 пачек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как будет "дно" во множественном числе
Ответить
Окружающий мир
Причины загрязнения воздуха?
Ответить
Английский язык
Про тюленя пять предложение
Ответить
Математика
От 1 до 23 составить равенства
Ответить
Қазақ тiлi
Хана журнагына сойлем курастыру
Ответить