Определить падеж у всех имен существительных. Дятел долбит своим клювом деревья.Заяц к зиме меняет свою серую окраску на белую. Сова охотится в темноте. Австралийский кенгуру носит своего детеныша в сумке.Ящерица сбрасывает сво...
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Определить падеж у всех имен существительных. Дятел долбит своим клювом деревья.Заяц к зиме меняет свою серую окраску на белую. Сова охотится в темноте. Австралийский кенгуру носит своего детеныша в сумке.Ящерица сбрасывает свой хвост,чтобы удрать от врагов. Летом медведь часто лакомится малиной.В реках, озерах и болотах тропических стран живут крокодилы.Пчелы собирают с цветов сладкий сок нектар.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дятел-м.р.Клювом-м.р.Деревья-ср.р.Заяц-м.р.Зиме-ж.р.Окраску-ж.р.Сова-ж.р.Темноте-ж.р.Кенгуру-м.р.Детёныша-м.р.Сумке-ж.р.Ящерица-ж.р.Хвост-м.р.врагов-м.р.Медведь-м.рМалиной-ж.р.Реках-ж.р.Озёрах-ср.р.Болотах-ср.р.Стран-ж.р.Крокодилы-м.р.Пчёлы-ж.р.Цветов-ср.р.Сок-м.р.Нектар-м.р. Удачи.
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