Определить падеж у всех имен существительных. Дятел долбит своим клювом деревья.Заяц к зиме меняет свою серую окраску на белую. Сова охотится в темноте. Австралийский кенгуру носит своего детеныша в сумке.Ящерица сбрасывает сво...

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Определить падеж у всех имен существительных. Дятел долбит своим клювом деревья.Заяц к зиме меняет свою серую окраску на белую. Сова охотится в темноте. Австралийский кенгуру носит своего детеныша в сумке.Ящерица сбрасывает свой хвост,чтобы удрать от врагов. Летом медведь часто лакомится малиной.В реках, озерах и болотах тропических стран живут крокодилы.Пчелы собирают с цветов сладкий сок нектар.

Автор: Гость