Помогите пожалуйста. сделать звука буквенный разбор слов: мёд, моль.
Русский язык
Помогите пожалуйста. сделать звука буквенный разбор слов: мёд, моль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово мёд- 3 буквы, 4 звука. буква ё- имеет 2 звука й и о.
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