Опишите памятник архитиктуры вашего города(Набережные Челны)

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Этот мемориальный комплекс был возведён в память о жителях города, погибших во время Великой Отечественной войны. Комплекс состоит из трёх частей: Вечного огня, который уже многие годы горит в память о жертвах войны, скульптуры Родины-матери и траурной стены, испещренной фамилиями — 6805 человек не вернулись когда-то с фронта. На траурной стене помимо фамилий можно увидеть и строки одного из стихотворений Мусы Джалиля. Родина-мать представляет собой большую скульптуру, стилизованную под птицу Феникс, который, стал символом возрождения Набережных Челнов.