Чем питаются лишайники?

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Лишайник состоит из гриба и водоросли. Основу его составляют переплетающиеся гифы (нити) гриба. Сам гриб, не способный синтезировать органические вещества, питается продуктами фотосинтеза водоросли. Гифы грибов поставляют воду и минеральные соли, а в клетках водорослей происходит фотосинтез, поэтому водоросль снабжает гриб органикой. Питание автотрофное.