Почему сказка Снежная королева называется эпической

Литература
Почему сказка Снежная королева называется эпической
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Гость:
Кульмінація є та сюжет епічний
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