Используя данные на карточках слова составь и запиши цифрами различные четырех з??ачные числаlt;br /gt;восемь тысячlt;br /gt;три тысячиlt;br /gt;триlt;br /gt;сорокlt;br /gt;девяносто lt;br /gt;стоlt;br /gt;пытсотlt;br /gt;восемь
Математика
Используя данные на карточках слова составь и запиши цифрами различные четырех з??ачные числаlt;br /gt;восемь тысячlt;br /gt;три тысячиlt;br /gt;триlt;br /gt;сорокlt;br /gt;девяносто lt;br /gt;стоlt;br /gt;пытсотlt;br /gt;восемь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8000,3000,3,40,90,100,500,8.
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