Какие полезные ископаемые используют как удобрение как они называется

Окружающий мир
Какие полезные ископаемые используют как удобрение как они называется
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну я знаю коровий навоз
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