Сравни дроби: 3/5 ... 1/2 1/3 ... 4/6 2/6 ... 3/5 1/3 ... 6/18 4/5 ... 1/2
Математика
Сравни дроби: 3/5 ... 1/2 1/3 ... 4/6 2/6 ... 3/5 1/3 ... 6/18 4/5 ... 1/2
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3/5<1/2 1/3>4/6 2/6>3/5 1/3>6/18 4/5<1/3
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