Как заголовок ? сколько можно выделить в тексте?
Русский язык
Как заголовок ? сколько можно выделить в тексте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заголовок это то же что и заглавие.. КОРОЧЕ ПРОСТО ПРИДУМАЙ НАЗВАНИЕ Е ТЕКСТУ Частей.. тнбе нужно написпть самое главное и обозначить цыфрами.
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