Помогите сердэшно прошу помогите В повести А.Пушкина "Станционный смотритель" найдите отрывок ,начинающийся словами:"День был жаркий.." и заканчивающийся словами :"... и его длинный зелёный сюртук с тремя медалями на полинял...

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Помогите сердэшно прошу помогите В повести А.Пушкина "Станционный смотритель" найдите отрывок ,начинающийся словами:"День был жаркий.." и заканчивающийся словами :"... и его длинный зелёный сюртук с тремя медалями на полинялых лентах ". Определите стиль и тип речи. С какой целью автор вводит в текст притчу о блудном сыне?

Автор: Гость