В бассейне было 5800 ведер воды. Чтобы его заполнить, открыли две одинаковые трубы: одну -на 4часа, другую на 7часов. При этом через вторую влилось 8250 ведер больше, через первую. Сколько всего ведер воды стало после этого в б...

Математика

В бассейне было 5800 ведер воды. Чтобы его заполнить, открыли две одинаковые трубы: одну -на 4часа, другую на 7часов. При этом через вторую влилось 8250 ведер больше, через первую. Сколько всего ведер воды стало после этого в бассейне?

Автор: Гость