В бассейне было 5800 ведер воды. Чтобы его заполнить, открыли две одинаковые трубы: одну -на 4часа, другую на 7часов. При этом через вторую влилось 8250 ведер больше, через первую. Сколько всего ведер воды стало после этого в б...
Математика
В бассейне было 5800 ведер воды. Чтобы его заполнить, открыли две одинаковые трубы: одну -на 4часа, другую на 7часов. При этом через вторую влилось 8250 ведер больше, через первую. Сколько всего ведер воды стало после этого в бассейне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 14050вёдер воды
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