1.Прочитай стихотворение 2.Выпишите глаголы в настоящем времени,укажите их лицо и выделите окончания.

Русский язык

1.Прочитай стихотворение 2.Выпишите глаголы в настоящем времени,укажите их лицо и выделите окончания.

Автор: Гость