1.Прочитай стихотворение 2.Выпишите глаголы в настоящем времени,укажите их лицо и выделите окончания.
Русский язык
1.Прочитай стихотворение 2.Выпишите глаголы в настоящем времени,укажите их лицо и выделите окончания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорон[ит]-3 лицо Кукарека[ет]-3 лицо Не слыш[ит]- 3 лицо Ла[ет]-3 лицо Не ду[ет]- 3 лицо Выстрел[ит]-3 лицо Подбира[ет]ся-3 лицо Снима[ет]- 3 лицо Вид[им]-3 лицо
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