И всех груш и абрикосов изготовили сок груши в 3 раза больше всех абрикосов и на 500 ??рамм меньше чем яблок понадобилось 2 килограмм яблок и груш Сколько всего килограммов абрикосов Сколько килограммов яблок понадобилось для и...

Математика
И всех груш и абрикосов изготовили сок груши в 3 раза больше всех абрикосов и на 500 ??рамм меньше чем яблок понадобилось 2 килограмм яблок и груш Сколько всего килограммов абрикосов Сколько килограммов яблок понадобилось для изготовления сока???????? уравнением пожалуйста!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500*3=1500 грамм- груши 2)1500/2=750 грамм- яблоки  3) И так понятно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста! Срочно.
Ответить
Литература
Расскажите о государственной службе Державина. Почему она не могла быть для него ??спешной? помогите плиз
Ответить
Математика
Сократите дроби: 9*5/`11*18 42*15/25*98
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить.4.169
Ответить
Русский язык
Помогите сердэшно прошу помогите В повести А.Пушкина "Станционный смотритель" найдите отрывок ,начинающийся словами:"День был жаркий.." и закан...
Ответить