И всех груш и абрикосов изготовили сок груши в 3 раза больше всех абрикосов и на 500 ??рамм меньше чем яблок понадобилось 2 килограмм яблок и груш Сколько всего килограммов абрикосов Сколько килограммов яблок понадобилось для и...

Математика

И всех груш и абрикосов изготовили сок груши в 3 раза больше всех абрикосов и на 500 ??рамм меньше чем яблок понадобилось 2 килограмм яблок и груш Сколько всего килограммов абрикосов Сколько килограммов яблок понадобилось для изготовления сока???????? уравнением пожалуйста!!!!!!

Автор: Гость