И всех груш и абрикосов изготовили сок груши в 3 раза больше всех абрикосов и на 500 ??рамм меньше чем яблок понадобилось 2 килограмм яблок и груш Сколько всего килограммов абрикосов Сколько килограммов яблок понадобилось для и...
Математика
И всех груш и абрикосов изготовили сок груши в 3 раза больше всех абрикосов и на 500 ??рамм меньше чем яблок понадобилось 2 килограмм яблок и груш Сколько всего килограммов абрикосов Сколько килограммов яблок понадобилось для изготовления сока???????? уравнением пожалуйста!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500*3=1500 грамм- груши 2)1500/2=750 грамм- яблоки 3) И так понятно)
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