1) Запишите все возможные двузначные числа, сумма цифр которых равна 5. 2)Запишите ??се возможные двузначные числа, сумма цифр которых равна 3.
Математика
1) Запишите все возможные двузначные числа, сумма цифр которых равна 5. 2)Запишите ??се возможные двузначные числа, сумма цифр которых равна 3.
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1)14, 41,23, 32,50, 2)142, 21,30
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