Высота горы Красавица b м,высота горы Храбрец на b м больше.Высота горы зелёная на с м меньше чем высота Храбреца.Какова высота каждой горы?На сколько гора красавица выше чем гора Зеленая
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Высота горы Красавица b м,высота горы Храбрец на b м больше.Высота горы зелёная на с м меньше чем высота Храбреца.Какова высота каждой горы?На сколько гора красавица выше чем гора Зеленая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красавица-b храбрец-2b зелёная-2b-c 2b-c-b= b-c(зеленая больше на b-c или красавица меньше на b-c
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