Высота горы Красавица b м,высота горы Храбрец на b м больше.Высота горы зелёная на с м меньше чем высота Храбреца.Какова высота каждой горы?На сколько гора красавица выше чем гора Зеленая

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Высота горы Красавица b м,высота горы Храбрец на b м больше.Высота горы зелёная на с м меньше чем высота Храбреца.Какова высота каждой горы?На сколько гора красавица выше чем гора Зеленая

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