Как вражда между Муромским и Берестовым повлияла на отношения их детей?

Литература
Как вражда между Муромским и Берестовым повлияла на отношения их детей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни как не повлияла, они полюбили друг друга. И померили своих отцов
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