Составьте по условию задачи уравнение, обозначив буквой x количество книг во втор??й библиотеке.В двух библиотеках института 66000 книг, причем в первой на 20 % книг больше,чем во второй. Сколько книг во второй библиотеки?

Алгебра

Составьте по условию задачи уравнение, обозначив буквой x количество книг во втор??й библиотеке.В двух библиотеках института 66000 книг, причем в первой на 20 % книг больше,чем во второй. Сколько книг во второй библиотеки?

Автор: Гость