Составьте по условию задачи уравнение, обозначив буквой x количество книг во втор??й библиотеке.В двух библиотеках института 66000 книг, причем в первой на 20 % книг больше,чем во второй. Сколько книг во второй библиотеки?

Алгебра
Составьте по условию задачи уравнение, обозначив буквой x количество книг во втор??й библиотеке.В двух библиотеках института 66000 книг, причем в первой на 20 % книг больше,чем во второй. Сколько книг во второй библиотеки?
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Пррпрррррррррррррррррррррр
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