Прочитай. На что похожа радуга ? Почему её называют разноцветной дугой , мостом? По??ему о мосте говорится, что он "притворяется черной радугой"? ДАЮ 20 БАЛЛОВ

Русский язык
Прочитай. На что похожа радуга ? Почему её называют разноцветной дугой , мостом? По??ему о мосте говорится, что он "притворяется черной радугой"? ДАЮ 20 БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радуга  похожа на разноцветный мост,по которому так и хочется пройтись и представить себя в роли Короля (Королевы) природы.Радуга-самое красивое явление природы (для меня).Я всегда рада,когда после тёплого дождя появляется светлая радуга-дуга.Почему она похожа на дугу?Ответ прост.Она как дуга или мост изогнута с двух сторон и будто этот мост построили маленькими ручками феи.

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