Прочитай. На что похожа радуга ? Почему её называют разноцветной дугой , мостом? По??ему о мосте говорится, что он "притворяется черной радугой"? ДАЮ 20 БАЛЛОВ
Русский язык
Прочитай. На что похожа радуга ? Почему её называют разноцветной дугой , мостом? По??ему о мосте говорится, что он "притворяется черной радугой"? ДАЮ 20 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радуга похожа на разноцветный мост,по которому так и хочется пройтись и представить себя в роли Короля (Королевы) природы.Радуга-самое красивое явление природы (для меня).Я всегда рада,когда после тёплого дождя появляется светлая радуга-дуга.Почему она похожа на дугу?Ответ прост.Она как дуга или мост изогнута с двух сторон и будто этот мост построили маленькими ручками феи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Составьте по условию задачи уравнение, обозначив буквой x количество книг во втор??й библиотеке.В двух библиотеках института 66000 книг, причем в п...
Українська мова
Английский язык