Дайте оценку водных ресурсов России . Какие меры проводятся по их охране и востановлению ?

География
Дайте оценку водных ресурсов России . Какие меры проводятся по их охране и востановлению ?
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