122 в дательном и в творительном подежах
Русский язык
122 в дательном и в творительном подежах
Ответ(ы):
Гость:
Дать ста двадцати двум Творить ста двадцатью двумя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два мальчика собрали 90 кг. огурцов.Один собрал 2 корзины,а другой 3.Сколько кг огурцов собрал каждый мальчик?Срочно!
Литература
Я знаю два удивительных русских слова, сказал Буратино. В одном семь одинаковых гласных, а в другом сорок
Математика
Литература
Дополните пожалуйста план к рассказу Приемыш!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! 1. На Светлом озере 2. Рассказ Тараса о лебеде 3. -----------------------------...