122 в дательном и в творительном подежах

Русский язык
122 в дательном и в творительном подежах
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Гость:
Дать ста двадцати двум Творить ста двадцатью двумя
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