Я знаю два удивительных русских слова, сказал Буратино. В одном семь одинаковых гласных, а в другом сорок
Литература
Я знаю два удивительных русских слова, сказал Буратино. В одном семь одинаковых гласных, а в другом сорок
Ответ(ы):
Гость:
Семь-я сорок-а сто-л
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