Я знаю два удивительных русских слова, сказал Буратино. В одном семь одинаковых гласных, а в другом сорок

Литература

Я знаю два удивительных русских слова, сказал Буратино. В одном семь одинаковых гласных, а в другом сорок

Автор: Гость