Дополните пожалуйста план к рассказу Приемыш!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! 1. На Светлом озере 2. Рассказ Тараса о лебеде 3. --------------------------------------- 4. Снова на Светлом озере
Литература
Дополните пожалуйста план к рассказу Приемыш!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! 1. На Светлом озере 2. Рассказ Тараса о лебеде 3. --------------------------------------- 4. Снова на Светлом озере
Ответ(ы):
Гость:
Приёмыш и стадо лебедей
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