Дополните пожалуйста план к рассказу Приемыш!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! 1. На Светлом озере 2. Рассказ Тараса о лебеде 3. --------------------------------------- 4. Снова на Светлом озере

Литература

Дополните пожалуйста план к рассказу Приемыш!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! 1. На Светлом озере 2. Рассказ Тараса о лебеде 3. --------------------------------------- 4. Снова на Светлом озере

Автор: Гость