Известно что площадь круга s равна 5 целым 19/25 п м2 найдите радиус этого круга"
Математика
Известно что площадь круга s равна 5 целым 19/25 п м2 найдите радиус этого круга"
Ответ(ы):
Гость:
S=πR²Ответ: 2,4 м
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