Дайте ответ побыстрей плиз!

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик: Гриб 2 столбик: ёж Соль 3 столбик: Якорь Взгляд 4 столбик: Яма Маяк Тополь По-моему так И кстати я такое в начальной школе уже делала : )
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