Дайте верное определение юмора: один из способов изображения жизни, отличающийс?? резким преувеличением, сочетанием реального и фантастического один из способов изображения жизни, отличающийся резким неприятием изображаемого,...

Литература

Дайте верное определение юмора: один из способов изображения жизни, отличающийс?? резким преувеличением, сочетанием реального и фантастического один из способов изображения жизни, отличающийся резким неприятием изображаемого, выраженного в злой насмешке один из способов изображения жизни, не отвергающий комических сторон ее. В нем о серьезном говорится с усмешкой.

Автор: Гость