Дайте верное определение юмора: один из способов изображения жизни, отличающийс?? резким преувеличением, сочетанием реального и фантастического один из способов изображения жизни, отличающийся резким неприятием изображаемого,...
Литература
Дайте верное определение юмора: один из способов изображения жизни, отличающийс?? резким преувеличением, сочетанием реального и фантастического один из способов изображения жизни, отличающийся резким неприятием изображаемого, выраженного в злой насмешке один из способов изображения жизни, не отвергающий комических сторон ее. В нем о серьезном говорится с усмешкой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
один из способов изображения жизни, не отвергающий комических сторон ее. В нем о серьезном говорится с усмешкой.
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