Помогите пожалуйста, вообще не поняла это задание.
Математика
Помогите пожалуйста, вообще не поняла это задание.
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Гость:
Там должен быть только один вариант ответа?
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