Монумента заяц удостоился за то что спасли никого русского поэта Выпиши предложе??ия все имена существительные в той форме в которой они употреблены в предложении укажи род склонение число падеж одной из форм имени существитель...
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Монумента заяц удостоился за то что спасли никого русского поэта Выпиши предложе??ия все имена существительные в той форме в которой они употреблены в предложении укажи род склонение число падеж одной из форм имени существительного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монумента-м.р., 2скл.,ед.ч., род.п. заяц-м.р., 2 скл., ед.ч.,им.п. поэта- м.р.,2 скл.,ед.ч., вин.п.
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