Чи правильно пороставляв розділові знаки і чи правильно написав всі слова Вона ??осталась жива,і переосмислив своє життя вона зрозуміла для чого їй потрібно жити!Вона почала більше спілкуватися з суспільством і налагоджувати ...
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Чи правильно пороставляв розділові знаки і чи правильно написав всі слова Вона ??осталась жива,і переосмислив своє життя вона зрозуміла для чого їй потрібно жити!Вона почала більше спілкуватися з суспільством і налагоджувати стосунки з мачухою! І вона стала жити самостійним життям .Після цього інцедента її батько перестав пити ,і почав називати її донею. На вулиці з часом перестали на неї казати каторжна, і почали називати її по імені. В неї з’явилися подруги з якими вона дружила і ходила на вечорниці. На вечорницях вона побачила парубка,його звали Василь він був з іншого села, з багатої сім’ї,він підійшов до неї і привітався з нею, вона спочатку злякалася бо подумала. що він її може зрадити ,як і її перше коханя Семен, але відповіла що не хочить з ним вітатися він вхопив її за руку і вона його вдарила за це ,після цього він до неї почав залицятися .Приходив кожного тижня на вечорниці. Вона спочатку його відштовхувала від себе ,але згодом відповіла взаємністю. Потім вони пожинилися і вона переїхала жити до нього і його бітьків. Його батьки ставилися до нею ,як до рідної доньки. Докія їх дуже поважала і ставилася до них з повагою допомога їм все по дому куховарила, приберала. В невдовзі в Докії народилась дівчинка вона з Василем назвала її Санькою.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вона залишилась жива і, переосмисливши своє життя, вона зрозуміла для чого їй потрібно жити. інцИдент, в реченні з цим словом не потрібна кома. "каторжна" за ім'ям В неї з'явилися подруги, з я кими вона........ ...його звали Василь. Він був з іншого села,з заможної родини. Він підійшов до неї і привітався. Вона спочатку злякалася, бо подумала, що хлопець може її зрадити, як сталося з першим коханням - Семеном. Тому відмовила йому у вітанні, а він схопив її за руку. Дівчина вдарила Василя за це. Після цього випадку парубок почав залицятися..... ...Потім вони одружилися, і вона переїхала до нього та його батьків. ставилися як до рідної доньки (не треба коми.) ... з повагою, допомагала робити все по дому, куховарила, прибИрала. Невдовзі у Докії народилася дівчинка, вона з Василем назвали її Санькою. Що змогла виправила. Зверніть увагу на часте повторювання однакових слів. змінюйте їх синонімами.
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