Обчисліть зручним способом: 45*63+13*20+45*37+87*20

Математика
Обчисліть зручним способом: 45*63+13*20+45*37+87*20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45*63+13*20+45*37+87*20= 45*(63+37)+20*(13+87)= 45*100+20*100= 100*(45+20)=65*100=6500
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