Определите разряд прилагательных! СРОЧНО! Выглядели купленными,принесенный обед, жаренное мясо, раздраженная речь, стеклянное изделие.
Русский язык
Определите разряд прилагательных! СРОЧНО! Выглядели купленными,принесенный обед, жаренное мясо, раздраженная речь, стеклянное изделие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выглядели купленными-ОТНОСИТЕЛЬНОЕ,принесенный-ОТНОСИТЕЛЬНОЕ обед, жаренное-ОТНОСИТЕЛЬНОЕ мясо, раздраженная-КАЧЕСТВЕННОЕ речь, стеклянное-ОТНОСИТЕЛЬНОЕ изделие.
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