Определите разряд прилагательных! СРОЧНО! Выглядели купленными,принесенный обед, жаренное мясо, раздраженная речь, стеклянное изделие.

Русский язык
Определите разряд прилагательных! СРОЧНО! Выглядели купленными,принесенный обед, жаренное мясо, раздраженная речь, стеклянное изделие.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выглядели купленными-ОТНОСИТЕЛЬНОЕ,принесенный-ОТНОСИТЕЛЬНОЕ обед, жаренное-ОТНОСИТЕЛЬНОЕ мясо, раздраженная-КАЧЕСТВЕННОЕ речь, стеклянное-ОТНОСИТЕЛЬНОЕ изделие.
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