Как умножать двузначное число на 11 быстрым способом? Как узнать, делится ли число на 2, 3, 5, 6, 9, 10?

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Чтобы умножить двузначное число на 11, нужно сложить его цифры, например: "12 * 11 = 132", т.е. 1 + 2 = 3 и мы ставим "3" между единицей и двойкой. Если число нацело делится на 2, то оно чётное (оканчивается на 0, 2, 4, 6, 8). Если число нацело делится на 3, то сумма его цифр делится на 3, например: 573 : 3 (5+7+3 = 15, значит, делится). С 6 и 9 - то же самое. Если число нацело делится на 5, то оно оканчивается либо на "0", либо на "5". Если число нацело делится на 10, то оно оканчивается на "0".