Как умножать двузначное число на 11 быстрым способом? Как узнать, делится ли число на 2, 3, 5, 6, 9, 10?
Математика
Как умножать двузначное число на 11 быстрым способом? Как узнать, делится ли число на 2, 3, 5, 6, 9, 10?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы умножить двузначное число на 11, нужно сложить его цифры, например: "12 * 11 = 132", т.е. 1 + 2 = 3 и мы ставим "3" между единицей и двойкой. Если число нацело делится на 2, то оно чётное (оканчивается на 0, 2, 4, 6, 8). Если число нацело делится на 3, то сумма его цифр делится на 3, например: 573 : 3 (5+7+3 = 15, значит, делится). С 6 и 9 - то же самое. Если число нацело делится на 5, то оно оканчивается либо на "0", либо на "5". Если число нацело делится на 10, то оно оканчивается на "0".
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