Сочинение ,,что вы делайте, чтобы избавиться от скуки ?” Подберите к нему эпиграф
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Сочинение ,,что вы делайте, чтобы избавиться от скуки ?” Подберите к нему эпиграф
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богатые скучают дороже. (А. Каргин) Для того чтобы Вы жили свободно и счастливо, нужно пожертвовать скукой.(Ричард Бах) Скука-это безработица ума(Павел Шарпп) СОЧИНЕНИЕ. Я хочу написать Вам о себе. Мне никогда не бывает скучно. Я не знаю такое понятие. Вся моя жизнь бурлит и кипит! Сейчас столько всего нового и интересного. Разнообразные новинки технологий, которые развиваются изо дня в день. Есть такой эпиграф от Ричарда Баха:"Для того, чтобы Вы жили богато и счастливо, нужно пожертвовать скукой". Мне доставляет удовольствие слушать разнообразные новинки музыки. Иногда я занимаюсь живописью, беру уроки у профессионального мастера. Я стремлюсь к совершенству и самообразованию! Я много читаю, изучаю иностранные языки, пишу книгу. Как сказал Павел Шарпп : "Скука-это безработица ума".
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