Конго гористая или река с равнинами?

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Все реки делятся на два крупных, качественно различающихся класса – горные и равнинные – с выделением промежуточного полугорного класса. Реки по равнинной местности текут медленно. Объясняется это тем, что истоки равнинных рек находятся на небольшой высоте, а местность, по которой они текут, имеет малый уклон. Долины равнинных рек широкие, склоны их покатые, и относительная высота их не превышает нескольких десятков метров. К равнинным рекам относятся Волга, Кубань, Дон, Нева, Обь, Дон, Амазонка, Миссисипи, Конго, Нил, Днепр. Реки, текущие по горной местности, несутся с большой скоростью, бурлят, пенятся. Истоки их расположены высоко в горах. Местность, по которой они текут, имеет большой уклон. Как правило, горные реки текут в узких скалистых долинах с крутыми склонами. Десятки и даже сотни тысяч лет уходят на то, чтобы река прорезала себе в горах долину. Часто русла горных рек, в отличие от равнинных, занимают все дно долины. Горные реки нашей страны - это все реки Западного Саяна (Хемчик, Большие Уры, Голая, Пашкина, Головань, Кантегир, Джой, Абакан, Оя, Туба, казырсук) , Енисей, Индигирка, Тунгуска. Многие реки, начинаясь в горах, при выходе на равнину изменяются. Выйдя на равнину, река течет медленно и извивается по дну широкой долины. Примеры таких рек: Терек, Белая, Кума.