На смену «парада суверенитетов» 90-х годов XX века в России в «нулевые» был взят кур?? на: а) «фестиваль суверенитетов» б) укрепление «вертикали власти» в) на отмену принципов суверенитета г) отказ от решения политических п...

История
На смену «парада суверенитетов» 90-х годов XX века в России в «нулевые» был взят кур?? на: а) «фестиваль суверенитетов» б) укрепление «вертикали власти» в) на отмену принципов суверенитета г) отказ от решения политических проблем
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Гость:
Б) укрепление вертикали власти
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