На смену «парада суверенитетов» 90-х годов XX века в России в «нулевые» был взят кур?? на: а) «фестиваль суверенитетов» б) укрепление «вертикали власти» в) на отмену принципов суверенитета г) отказ от решения политических п...
История
На смену «парада суверенитетов» 90-х годов XX века в России в «нулевые» был взят кур?? на: а) «фестиваль суверенитетов» б) укрепление «вертикали власти» в) на отмену принципов суверенитета г) отказ от решения политических проблем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) укрепление вертикали власти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Очень прошу,помогите!!! Запишите ввиде двойного неравенства: 1)x=35+–1 2)x=27+–0,5 3)x=3,3+???0,1 4)y=49+–1 5)n=97+–0,5 6)x=2,8+–0,1
Алгебра
Заказ на изготовление 110 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем второй. Сколько деталей за час изготавливает второй рабочий, если ...
Українська література