Заказ на изготовление 110 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем второй. Сколько деталей за час изготавливает второй рабочий, если известно, что первый за час изготавливает на 1 деталь больше?

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Заказ на изготовление 110 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем второй. Сколько деталей за час изготавливает второй рабочий, если известно, что первый за час изготавливает на 1 деталь больше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х деталей за час изготавливает 2й (производительность) х+1 за час изготавливает 1й 110/х  время второго 110/х+1 время первого 110/х-110/х+1 = 1 110(х+1)-110х=х(х+1) х²+х-110=0 Д=1²+440=441=21² х₁=-1-21/2=-11 не уд.условию х₂=-1+21/2=10 деталей в час ответ: 10 деталей в час
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